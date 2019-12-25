ФСБ на видео показала оружие ячейки ИГ*, готовившей теракты в Москве

Силовики продемонстрировали кадры с оперативными действиями при задержании террористов.

ФСБ на видео показала оружие ячейки ИГ*(запрещенная на территории России террористическая организация), готовившей теракты в Москве. Ранее лидера боевиков Хушкадама Солихова военный суд приговорил к 21 году лишения свободы. Мужчина был задержан в октябре прошлого года, после чего дал оперативникам признательные показания.

В ролике видно, что силовики достают из пакета гранаты, принадлежащие экстремистов, а также запалы к ним. Опасные предметы находились в тумбе под раковиной в ванной комнате экстремистов. Также из сумок террористов оперативники изъяли пистолеты, глушители, пистолет-пулемет, самодельные бомбы.

Напомним, что деятельность незаконной ячейки была пресечена в 2016 году. Все члены группировки были арестованы и осуждены.

Появилось видео, как Саакашвили принимает пищу во время голодовки.

Фото и видео: ФСБ России

