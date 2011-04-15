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Лидера ячейки ИГ* приговорили к 21 году колонии
Сегодня, 10:14
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Лидера ячейки ИГ* приговорили к 21 году колонии

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Мужчина планировал совершение ряда терактов в российской столице.

Лидера ячейки террористической организации ИГ* приговорили к 21 году лишения свободы. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, пишет РБК.

По данным ведомства осужденный Хушкадам Солихов планировал совершение ряда терактов в Москве. Мужчину задержали в российской столице осенью прошлого года за организацию законспирированной террористической ячейки. Ее деятельность была пресечена в 2016 году.

В ходе следствия вина фигуранта в совершении инкриминируемых преступлений полностью доказана. Осужденный дал признательные показания о фактах своей преступной деятельности.

из сообщения ЦОС ФСБ России

 Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Мурманской области ликвидировали сторонника ИГ*.

Фото: Piter.tv

"Исламское государство"* (ИГ*) – террористическая организация, запрещена в РФ

Теги: игил, терроризм, террористическая ячейка
Категории: Новости России, Лента новостей,

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