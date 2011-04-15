Лидера ячейки ИГ* приговорили к 21 году колонии

Лидера ячейки террористической организации ИГ* приговорили к 21 году лишения свободы. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, пишет РБК.
По данным ведомства осужденный Хушкадам Солихов планировал совершение ряда терактов в Москве. Мужчину задержали в российской столице осенью прошлого года за организацию законспирированной террористической ячейки. Ее деятельность была пресечена в 2016 году.
В ходе следствия вина фигуранта в совершении инкриминируемых преступлений полностью доказана. Осужденный дал признательные показания о фактах своей преступной деятельности.
из сообщения ЦОС ФСБ России
Приговор вступил в законную силу.
Ранее в Мурманской области ликвидировали сторонника ИГ*.
Фото: Piter.tv
"Исламское государство"* (ИГ*) – террористическая организация, запрещена в РФ
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