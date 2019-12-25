Мужчину до смерти забили в парадной на проспекте Героев

Предполагаемые злоумышленники проживают в том же доме.

В парадной дома на проспекте Героев 27-го июля обнаружили избитого мужчину. Когда на место прибыла полиция, он уже не был жив. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

На вид убитому около 35 лет. У него зафиксировали рану на затылке и пояснице. В этот же день полицейские задержали подо-зреваемых 1992-го, 1998-го и 2000-го года рождения. Все трое проживают рядом с друг другом. За мелкое хулиганство в отношении их составили административные протоколы, за что именно — не уточняется.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Один из задержанных ранее был неоднократно судим.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина напал с ножницами на собутыльника в подъезде на Рыбацком проспекте.

Фото: Piter.TV