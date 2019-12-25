Мужчина напал с ножницами на собутыльника в подъезде на Рыбацком проспекте

Обоих госпитализировали в НИИ скорой помощи.

В ночь на 27 июля в дежурную часть полиции Петербурга обратился молодой человек и заявил о драке в подъезде на Рыбацком проспекте. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Ссора между двумя мужчина вспыхнула после совместного распития спиртного. Один из них схватил ножницы и нанес резаные раны спины своему собутыльнику. Второй дал сдачи. В результате обоих госпитализировали в НИИ скорой помощи.

У одного участника драки, который напал с ножницами, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У второго – множественные колото-резанные раны спины.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Нападающего задержали и поместили в изолятор.

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Фото: Piter.TV