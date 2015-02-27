Появилось видео нападение на артиста балета Михайловского театра

Мужчину избили руками и отобрали у него 7 тысяч рублей.

В Петербурге задержали 30-летнего жителя Дагестана, который вместе с приятелем подозревается в ограблении артиста балета Михайловского театра. Инцидент произошел днем 25 июля. В распоряжении Piter.TV оказалась видеозапись с места происшествия.

41-летний артист рассказал, что около 05:50 24 июля на него напали двое неизвестных на Садовой улице. Они толкнули его на асфальт, избили руками и отобрали 7 тысяч рублей.

По видеокамерам, установленным на фасаде здания, удалось установить приметы преступников. Это мужчины 30-35 лет, кавказской внешности.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Одного из подозреваемых задержали на Думской улице. В настоящий момент полиция разыскивает второго фигуранта дела.

Ранее мы писали, что из офиса на Витебском проспекте украли 5 млн рублей.

Видео: Piter.TV