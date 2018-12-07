Из офиса на Витебском проспекте украли 5 млн рублей

Преступник проник в помещение, подобрав ключи к входной двери.

Накануне в Петербурге произошла крупная кража. Неизвестный проник в офис компании ООО "Академия тепла" на Витебском проспекте, 13, и вынес крупную сумму денег из сейфа. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Преступник проник в офис, подобрав ключи к замку входной двери. В кабинете директора фирмы он неустановленным предметом вскрыл сейф и похитил из него 5 млн рублей.

Компания занимается поставками оборудования для котельных. Помещения офиса и здания, в котором он располагается, оборудованы камерами видеонаблюдения, видеозаписи изъяты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее из квартиры на Победы неизвестные вынесли сейф с деньгами и оружием.

Фото: Piter.TV