В Петербурге задержали мужчину, ограбившего артиста Михайловского театра

Потерпевшего избили и отобрали у него деньги.

В понедельник, 26 июля, в центре Петербурга задержали 30-летнего жителя Дагестана, подозреваемого в ограблении артиста балета Михайловского театра. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Потерпевший обратился в полицию 25 июля в 13 часов дня. 41-летний артист рассказал, что около 05:50 24 июля на него напали двое неизвестных на Садовой улице. Они избили мужчину и отобрали у него 7 тысяч рублей.

По установленным на месте преступления камерам видеонаблюдения стражи порядка составили приметы грабителей. Это мужчины 30-35 лет, кавказской внешности

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент разыскивается второй подозреваемый.

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Фото: Piter.TV