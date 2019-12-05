В Петербурге нашли мертвой председателя Куйбышевского районного суда Елену Горбунову. Об этом сообщил Telegram-канал "112".
Тело женщины обнаружили в ее квартире. По предварительной информации, она умерла своей смертью.
Сейчас на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются обстоятельства смерти женщины.
Елена Горбунова занимала должность председателя Куйбышевского районного суда с 2017 года. В 2019 году она была судьей по громкому делу, возбужденному в отношении "ночного губернатора" Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина). Его посадили на 24 года и взыскали 1 млн рублей в пользу города.
Напомним, ОПГ, в которую входил Барсуков, занималась рейдерскими захватами в период с 2005 по 2006 гг.
Ранее мы писали, что умерла актриса из сериала "Мухтар" Зинаида Пасютина.
Фото: Piter.TV
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