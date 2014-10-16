Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона в Иркутске, грозит до 10 лет колонии

Адвокат объяснила, почему подозреваемому не дадут максимальный срок.

Мужчине из Иркутска, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии. Об этом журналистам рассказала адвокат Оксана Михалкина. Ранее подозреваемый вышел на край балкона в многоэтажке вместе с 3,5-летним малышом. Он хотел видеть супругу, с которой у него начался бракоразводный процесс. Женщину нашли оперативники. У нее на лице зафиксированы свежие следы от побоев, которые ей якобы оставил супруг. Иркутянка написала заявление о домашнем насилии несколько дней назад.

Речь идет о подготовке к совершению преступления, то дать максимальное наказание, предусмотренное частью 2 статьи 105 УК РФ, суд не сможет. Часть первая статьи 30 УК РФ предусматривает, что суд не сможет назначить наказание, превышающее половину максимального срока. Оксана Михалкина, адвокат

Напомним, что полиция несколько часов пыталась уговорить мужчину вернуть в квартиру вместе с ребенком. В результате фигурант расследования пошел на уступки, после чего его в наручниках забрали в отделение полиции. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ. Юрист не исключила, что подозреваемого могут направить на экспертизу по вменяемости. Если в момент совершения поступка мужчина был невменяем, то его освободят от уголовной ответственности и направят в медицинское учреждение.

В Иркутске задержали мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона.

Видео: Telegram/LifeShot