Иркутянин схватил ребёнка и перелез с ним через балконные перила 13-го этажа

Мужчина требует, чтобы к нему приехала жена.

Жители Иркутска схватил ребёнка и перелез с ним через балконные перила 13-го этажа. Об этом рассказали очевидцы. Свидетели событий вызвали правоохранительные органы и экстренные службы. На данный момент мужчина что-то кричит. Предположительно - об измене супруги. Местные жители беспокоятся о том, что он решил спрыгнуть вниз вместе с малышом.

В настоящее время установлена личность героя истории. Им оказался 34-летний Роман Терентьев с сыном. В его руках находится ребенок, которому 3,5 года. Накануне у мужчин начался бракоразводный процесс. Он отправил жене смс-сообщение с текстом о том, что он устроит ей сюрприз. Он уточнил, что в социальных сетях будет прямая трансляция того момента, как "мы умрем".

В настоящее время специальные службы не решаются снимать жителя Иркутска с балкона. Он требует, чтобы на место инцидента приехала жена. Женщину везут к дому, но оперативники не хотят показывать ее супругу.

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Фото и видео: Telegram/LifeShot