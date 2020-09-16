Полиция увела местного жителя в наручниках.

В Иркутске задержали мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона. Об этом рассказали очевидцы. Местные жители видели, как представители закона увели из подъезда многоэтажного дома по Советской улице злоумышленника, который удерживал малыша перед окном. Он угрожал выбросить ребенка вниз.

Около 14:15 часов дня правоохранительные органы вывели мужчину на улицу с руками за спиной. На них находились наручники. Затем группа села в служебный автомобиль. Ранее мужчина требовал встречи с женой, с которой находится в бракоразводном процессе. Он отказался вернуться в квартиру из-за семейных проблем. Специалистам удалось уговорить подозреваемого сначала вернуть в помещение ребенка, а после - перелезть обратно самому.

Иркутянин схватил ребёнка и перелез с ним через балконные перила 13-го этажа.

Видео: Telegram/LifeShot