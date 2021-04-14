Турист едва не погиб в пасти млекопитающего.

Мужчина вывалился из лодки при столкновении с китом. Ролик опубликовали журналисты из издания The Daily Mail. По информации от источника, инцидент произошел на побережье ЮАР в акватории залива Алгоа в начале апреля. Пострадавший едва не оказался в пасти у большого млекопитающего.

Героем истории стал 51-летний местный житель по имени Марино Гербаваз. Он отправился на морскую прогулку с 22-летней дочерью Джиллиан. Девушка сообщила журналистам о том, что семья наблюдала за поведением дельфинов. Неожиданно около них из воды вынырнул кит. Он столкнулся с прогулочным катером. Он силы удара мужчина упал с судна. Млекопитающее открывало рот, всасывало мелких рыб вместе с водой, едва не затащив туда человека.

К Марино подплыл другой катер и спас пострадавшего из воды. Его дочь находилась в шоковом состоянии, пока отец смеялся над ситуацией. Владелец лодки считает, что туристам очень повезло, что кит не разбил лодку. После встречи с млекопитающим ее пришлось чинить.

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Фото и видео: The Daily Mail