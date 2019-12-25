The Daily Mail опубликовал статью об отправке Typhoon в Румынию из-за ситуации на востоке Украины.

Британцы раскритиковали отправку истребителей для "сдерживания" России. Публикация об отправке королевских Typhoon на территорию Румынии размещена в таблоиде The Daily Mail. В издании уточняется, что Военно-воздушные силы страны примут участие в миссии по мониторингу воздушного пространства из-за обострения ситуации на востоке Украины. В рамках миссии в небо поднимутся шесть истребителей от Лондона.

Это абсолютно не имеет никакого отношения к нашей стране. пост пользователя с ником Thomas Covenant

MysticFred заметил, что Великобритания не должна ввязываться в данное противостояние. Scrunchedupthing полагает, что США отчаянно хотят застрять в вышеуказанной проблеме. Он призвал Лондон не следовать за Вашингтоном в это безумие. Пользователь сравнил ситуацию с тем, что была во Вьетнаме. Lidds рекомендовал премьер-министру Борису Джонсону не увлекаться участием в подобных миссиях. Он считает, что американский президент Джо Байден "хочет только удобных особых отношений".

Извините, но это не наша проблема. На Украине установили глобалистскую марионетку, которая бряцает оружием. Они не являются частью НАТО. Держитесь от этого подальше. Пусть сами разбираются в своих проблемах и дрязгах! Morpheus

Аnthony напомнил чиновникам, что британские граждане вступают в королевские вооруженные силы, чтобы защищать свою страну, а не Украину.

Сын Байдена назвал историю с ноутбуком отвлекающим маневром.

Фото: Pixabay.com