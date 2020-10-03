Мужчина в костюме Халка разбил звезду Трампа на "Аллее славы"

В США это третий случай попытки уничтожения звезды американского президента.

Мужчина в костюме Халка разбил звезду Дональда Трампа на "Аллее славы". Об этом рассказали местные журналисты с портала TMZ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По данным офицеров, неизвестный герой в костюме персонажа из комиксов Marvel Халк, разбил "до неузнаваемости" звезду американского президента. Инцидент произошел утром 2 октября по местному времени (вечер по московскому времени).

В полиции уточнили, что мужчина разбил звезду при помощи принесенной с собой кирки. Стоимость ущерба оценивается в более, чем пять тысяч долларов.На данный момент подозреваемый не пойман, ведется расследование. Специалисты начали восстанавливать поврежденную звезду.

Напомним, что Трамп получил собственный знак на "Аллее славы" в 2007 году за участие в проекте "Ученик". На звезду уже нападали в октябре 2016 года и 2018 году. В первом случае преступником оказался местный житель с кувалдой, во втором - с киркой. Злоумышленник получил условный срок за вандализм.

Facebook удалила видеоролик штаба Трампа.



Видео: YT / david canseco