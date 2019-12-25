Убийцы криптобизнесмена Новака замели следы вечеринкой на 10 млн рублей

Таким образом преступники заметали следы преступления и избавились от тел.

Обвиняемые в убийстве криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны прибегли к изощренному приёму, чтобы скрыть следы преступления. После расправы и устроили на вилле в ОАЭ масштабную вечеринку, сообщил РИА Новости руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Петербургу Юрий Яшков.

Мероприятие обошлось преступника в 10 миллионов рублей. Таким образом, злоумышленники решили замести следы пребывания супругов Новак на вилле, где и было совершено убийство. Гостей приглашали за плату через интернет. При этом люди не знали, кто организатор и в чём суть события. Многие предположили, что участвуют в рекламной акции производителя виски.

Семья Новак исчезла в октябре 2025 года. Роман и Анна отправились на встречу, которая должна была пройти с потенциальными деловыми партнёрами. Однако вместо переговоров их захватили на арендуемой вилле. Преступники подвергли супругов жестоким пыткам.

Ранее мы сообщали, что в СИЗО Петербурга умер один из троих фигурантов уголовного дела об убийстве Новака.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)