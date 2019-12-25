Один из обвиняемых в убийстве криптобизнесмена Новака умер в СИЗО Петербурга

Причиной смерти стала болезнь.

Один из троих фигурантов уголовного дела об убийстве в ОАЭ криптобизнесмена Романа Новака и его супруги Анны Владимир Далекин умер в следственном изоляторе. Об этом сообщил РИА Новости руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Юрий Яшков.

Он отметил, что мужчина скончался после продолжительной болезни. Следователь отметил, что расследование завершено, и в ближайшее время дело передадут на рассмотрение в суд. Все трое подозреваемых признали вину в убийстве.

Романа Новака и его супругу убили в ОАЭ в 2025 году. Преступники закопали их тела в пустыне. В ходе расследования правоохранители арестовали трех фигурантов: Юрия Шарыпова, Владимира Далекина и экс-сотрудника петербургской милиции Константин Шахт.

Семья Новак пропала в октябре прошлого года. Пара отправилась на встречу якобы с потенциальными партнёрами. Из захватили на арендуемой вилле и подвергли жестоким истязаниям с целью раскрытия паролей от криптовалютного кошелька, владельцем которого был Роман Новак.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)