Facebook удалила видеоролик штаба Трампа

Facebook объяснил, почему принял решение заблокировать предвыборный ролик.

Facebook удалила видеоролик штаба американского президента Дональда Трампа. Руководство социальной сети запретило к показу 39 версий ролика, в котором говорилось о том, что приезд в США большого числа беженцев связан с увеличением угрозы заражения коронавирусом.

Мы отклонили эту рекламу, потому что не допускаем утверждения о том, что физической безопасности, здоровью и поддержанию жизнедеятельности людей угрожают другие люди, исходя из их национальной принадлежности и миграционного статуса" Энди Стоун, представитель Facebook

В ролике показано выступление оппонента Трампа Джо Байдена. Демократ говорил о границах страны. На его речь наложен текст об угрозах здоровью в том случае, если Вашингтон решит принимать больше беженцев. Без упоминания источника в тексте упоминалось, что при Байдене число мигрантов из Сирии, Йемена и Сомали увеличится на 70% в США.

Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов.

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