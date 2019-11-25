Сначала у него появились волдыри, потом поднялась температура, и начали отказывать органы.

В немецком Бремене 63-летний мужчина умер в мучениях после того, как его лизнула собака. Об этом сообщает Daily Mail.

Сначала у него появились волдыри по всему телу, потом подскочила температура до 41 градуса. Далее хозяин собаки оказался в больнице с сепсисом и невротическими болями. Через некоторое время у него начали отказывать внутренние органы, перестали работать печень и почки. Далее в мозге образовалась жидкость, которая мешала работе этого органа. Мужчина скончался спустя 16 дней после госпитализации.

Причиной смерти стали болезнетворные бактерии Capnocytophaga Canimorsus, которые содержались в слюне домашнего питомца. У погибшего была слабая иммунная система, что сильно усугубило протекание болезни.

Согласно статистике, подобными бактериями заражается один человек из 1,5 млн. Лишь в 28-31 % случаев наступает летальный исход.

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