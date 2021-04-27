Мужчина украл кардхолдер, забытый пассажиркой в метро Москвы

Мужчина украл кардхолдер с банковскими картами, забытый пассажиркой в столичном метрополитене. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники регионального управления прокуратуры. Известно, что инцидент зафиксирован камерой видеонаблюдения, размещенной в вестибюле станции "Аэропорт". Забытую вещь, стоимостью три тысячи рублей, вместе с картами и наличными средствами в размере 20 тысяч рублей, заметил позже злоумышленник.
Вместо того чтобы сообщить о находке в установленном законом порядке, злоумышленник забрал найденную вещь себе, похитив ее.
прес-сслужба Прокуратуры Московского метрополитена
В настоящее время в отношении фигуранта расследования ведется уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ. Злоумышленник признал свою вину.
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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы
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