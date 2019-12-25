Четверо человек госпитализированы, преступника удалось задержать.

Мужчина с холодным оружием напал на людей на западе Германии. Об этом сообщили журналисты местного издания Westdeutsche Allgemeine Zeitung. В СМИ уточнили, что в результате атаки пострадавшими считаются минимум четыре человека. Инцидент произошел на территории города Оберхаузен, расположенного на федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.

На данный момент злоумышленник пойман. Он получил ранения во время задержания. Сейчас мужчина находится в больнице в отделении интенсивной терапии. Его личность устанавливается. Полиция города запросила подкрепление из города Эссен для проведения расследования.

В газете Der Spiegel заявили, что речь может идти о бытовом конфликте. Журналисты ссылаются на сведения от правоохранительных органов. В полиции добавили, что преступление совершено около 19 часов вечера 19 ноября по местному времени (21:00 по московскому времени). Все пострадавшие с с колото-резаными ранами госпитализированы. За жизнь одного из них борются врачи.

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