Мужчина с белой горячкой выпал из окна квартиры на Энтузиастов

Пострадавшего нашли на асфальте абсолютно голым.

Ночью 29 апреля в полицию Петербурга обратилась женщина и заявила о падении мужчины из окна дома на проспекте Энтузиастов. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На место происшествия прибыли оперативники. Они обнаружили голого мужчину, лежащего на асфальте возле дома. На вид пострадавшему около 40 лет. По словам соседей, за последние две недели мужчину отвозили в больницу с белой горячкой.

Квартира, из окна которой выпал горожанин, принадлежит женщине. Сейчас она проживает в Псковской области, поэтому осмотреть жилье не представляется возможным. Также неизвестно, выжил мужчина или нет.

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Фото: Piter.TV