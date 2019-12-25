Молодая африканка выпала из окна борделя на севере Петербурга

По словам девушки, во время драки она выпала из окна второго этажа.

Молодую африканку выбросили из окна притона в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

От городской поликлиники №25 Невского района на проспекте Солидарности 27 апреля около 21:30 скорая увезла 26-летнюю гражданку Камеруна. Она проживает на этой же улице. Девушка была госпитализирована в Горбольницу №2 в тяжелом состоянии с сочетанной травмой головы, груди, таза и конечностей. Также у иностранки оказалась пневмония вирусной природы.

По словам девушки, во время драки она выпала из окна второго этажа. По предварительной информации полиции, там функционировал бордель. Однако, жалоб от соседей на нарушение общественного порядка по данному адресу не поступало.

Сейчас опросить потерпевшую не удается, так как больница находится на карантине по коронавирусу.

После падения женщины из окна на Софийской возбуждено дело об убийстве.

Фото: Piter.TV