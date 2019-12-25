После падения женщины из окна на Софийской возбуждено дело об убийстве

Она скончалась в больнице через несколько часов после падения.

Во Фрунзенском районе 20 апреля в полицию поступило сообщение о драке, в ходе которой погибла женщина. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицейские обнаружили на пятом этаже в доме на Софийской улице мужчину в наркотическом опьянении. Он рассказал, что после потасовки его сожительница выпала в окно.

В больницу пострадавшую привезли с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломом костей черепа, переломами ребер, с повреждение внутренних органов. Через несколько часов она скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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