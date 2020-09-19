Французу удалось наполовину покорить Монпарнас.

Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа. Об этом сообщили местные журналисты с радиостанции France Bleu. В СМИ отметили, что герой был задержан около башни Монпарнас в XV округе французской столицы. Инцидент произошел вечером 18 сентября.

Очевидцы рассказали, что мужчина при помощи одних только голых рук хотел залезть на здание, высота которого достигает 209 метров. Он находился на полпути к вершине небоскреба, когда до него добрались спасатели. Специалисты спустились к герою на веревке и заставили прекратить восхождение.

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Видео: YouTube / Figaro Live, Actu France