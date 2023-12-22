Мужчина, упавший на рельсы в петербургском метро, умер в реанимации

Пострадавшего мужчину доставили в больницу, где медики оценили его состояние и сразу же отправили в реанимацию.

Вечером во вторник, 19 марта, на "синей" ветке петербургского метро произошёл несчастный случай: мужчина упал на рельсы и был госпитализирован. По данным источников телеканала "78" со ссылкой на свои источники, мужчина, упавший на рельсы, скончался.

Пострадавшего доставили в больницу, где медики оценили его состояние и сразу же отправили в реанимацию. Известно, что мужчине было 36 лет.

Напомним, что после происшествия в подземке возникли задержки поездов по "синей" ветке. От станции "Парнас" до станции "Петроградская" и от станции "Купчино" до станции "Невский проспект" поезда двигались медленно.

Ранее мы сообщили о том, что в "Сосновке" нашли тело пропавшего в декабре петербуржца.

Фото: Telegram / Топ новости Петербурга