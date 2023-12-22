На "синей" ветке петербургского метро на пути упал человек

С 21:18 движение на Московско-Петроградской линии метрополитена Петербурга осуществляется в обычном режиме, интервалы восстанавливаются.

На Московско-Петроградской линии петербургского метрополитена вечером 19 марта на пути упал человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор Перевозок".

Информация об осуществлении движения поездов с увеличенными интервалами на "синей" ветке от станции "Парнас" до "Петроградской" и от "Купчино" до "Невского проспекта" была опубликована в 20:59. Позже стало известно, что от "Невского проспекта" до "Петроградской" движение останавливали. По предварительным данным, это связано с падением человека на пути.

Петербуржцам советовали пользоваться наземным общественным транспортом со станций "Невский проспект", "Горьковская", "Петроградская". С 21:18 движение на Московско-Петроградской линии метрополитена Петербурга осуществляется в обычном режиме, интервалы восстанавливаются.

О состоянии упавшего на пути человека не сообщается.

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Фото: Telegram / Топ новости Петербурга