Появилась информация о состоянии здоровья петербурженки, которая упала на рельсы в метро

В субботу, 2 октября, в петербургском метро произошло ЧП. Пассажирка упала на пути. Ее успели вытащить из-под поезда, но женщина получила серьезные травмы. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.
Сейчас пострадавшая находится Мариинской больнице. У нее диагностировали травматический шок и повреждение головы. Кроме того, женщина лишилась ног. Сейчас пациентка находится в реанимации.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Энгельса 15-летний самокатчик сбил пару.
Фото: Piter.tv
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