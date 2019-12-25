Появилась информация о состоянии здоровья петербурженки, которая упала на рельсы в метро

Пассажирку успели вытащить из-под поезда. Но она потеряла ноги.

В субботу, 2 октября, в петербургском метро произошло ЧП. Пассажирка упала на пути. Ее успели вытащить из-под поезда, но женщина получила серьезные травмы. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Сейчас пострадавшая находится Мариинской больнице. У нее диагностировали травматический шок и повреждение головы. Кроме того, женщина лишилась ног. Сейчас пациентка находится в реанимации.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Энгельса 15-летний самокатчик сбил пару.

Фото: Piter.tv