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Появилась информация о состоянии здоровья петербурженки, которая упала на рельсы в метро
Сегодня, 14:17
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Появилась информация о состоянии здоровья петербурженки, которая упала на рельсы в метро

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Пассажирку успели вытащить из-под поезда. Но она потеряла ноги.

В субботу, 2 октября, в петербургском метро произошло ЧП. Пассажирка упала на пути. Ее успели вытащить из-под поезда, но женщина получила серьезные травмы. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Сейчас пострадавшая находится Мариинской больнице. У нее диагностировали травматический шок и повреждение головы. Кроме того, женщина лишилась ног. Сейчас пациентка находится в реанимации. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Энгельса 15-летний самокатчик сбил пару.

Фото: Piter.tv

Теги: метро, станция метро площадь восстания, человек упал на пути
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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