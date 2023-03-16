Упавший на пути в метрополитене Петербурга студент остается в тяжелом состоянии

17-летнему подростку диагностировали перелом позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

На "красной" ветке петербургского метрополитена утром 15 июля на пути упал молодой человек. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии, пишет "Фонтанка".

По информации источника, 17-летнему подростку диагностировали перелом позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Кроме того, зафиксированы гематома мягких тканей теменной области и ушиб правой скулы.

Движение поездов от станции "Проспект Ветеранов" до "Пушкинской" и от "Площади Ленина" до "Девяткино" осуществлялось из-за происшествия с увеличенным интервалом. Уже к 08:20 метрополитен работал в обычном режиме.

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Фото: Piter.TV