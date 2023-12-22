В "Сосновке" нашли тело пропавшего в декабре петербуржца

Труп мужчины отправлен в морг для установления причины смерти.

В парке "Сосновка" подростки случайно нашли тело мужчины, который числился пропавшим с декабря 2023 года. Об этом 17 марта пишет 78.ru.

Об обнаружении трупа правоохранителям сообщил отец девочки-подростка, гулявшей с 14-летними друзьями в "Сосновке" накануне. Они нашли тело петербуржца в черном капюшоне у дома 37 по Тихорецкому проспекту.

Полицейские установили, что 55-летний мужчина ушел из дома 4 декабря. В течение недели его объявили в розыск, однако попытки найти его были неудачными. Предварительно, это связано с тем, что тело петербуржца замело снегом.

Труп мужчины отправлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы рассказывали о том, что проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в озере Сяберо.

Фото: Piter.TV