Мужчины на автомобиле выехали на лёд озера.

В Лужском районе проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в озере Сяберо. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленинградской области.

В акватории озёра Сяберо 13 марта было найдено тело 45-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

По предварительным данным, днём 12 марта 2024 года 57-летний водитель вместе с 45-летним пассажиром выехал на покрытую льдом акваторию озера. Отъехав около 100 метров от берега, автомобиль провалился под лед и утонул. Тело пассажира было обнаружено водолазами МЧС России. Поиски тела водителя продолжаются.

Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования тела.

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