В Ленобласти УАЗ с двумя людьми провалился под лед озера

Известно, что машина принадлежит 57-летнему мужчине. Его тело пока не найдено.

В Лужском районе Ленобласти УАЗ с двумя людьми ушёл под лёд озера. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Днём 12 марта в десяти метрах от берега Сяберского озера, напротив кладбища, был найден затонувший УАЗ. В салоне находилось тело пассажира. Как стало известно, двое мужчин решили проехать по озеру на УАЗе. Это привело к тому, что машина провалилась в воду вместе с водителем и пассажиром.

Известно, что машина принадлежит 57-летнему мужчине. Его тело пока не найдено.

Накануне со льда Финского залива были эвакуированы 15 рыбаков.

Фото: pxhere