На внешней стороне дамбы возле КАД в Петродворцовом районе на расстоянии 20 метров произошел отрыв ледового полотна от берега.

Со льда Финского залива эвакуированы 15 рыбаков-любителей подледного лова. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

На внешней стороне дамбы возле КАД в Петродворцовом районе на расстоянии 20 метров произошел отрыв ледового полотна от берега. Спасатели Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга с помощью катера на воздушной подушке доставили людей к берегу. Медицинская помощь им не потребовалась.

МЧС Петербурга в очередной раз напоминает, что выход на лёд опасен для жизни!

Ранее рыбаки провалились под лед на Ладожском озере. Им также помогли спасатели.

Фото: пресс-служба МЧС по Петербургу