Со льда Финского залива эвакуированы 15 рыбаков-любителей подледного лова. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.
На внешней стороне дамбы возле КАД в Петродворцовом районе на расстоянии 20 метров произошел отрыв ледового полотна от берега. Спасатели Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга с помощью катера на воздушной подушке доставили людей к берегу. Медицинская помощь им не потребовалась.
МЧС Петербурга в очередной раз напоминает, что выход на лёд опасен для жизни!
Ранее рыбаки провалились под лед на Ладожском озере. Им также помогли спасатели.
Фото: пресс-служба МЧС по Петербургу
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