Рыбаки провалились под лед на Ладожском озере. Их спасли

Спасатели достали мужчин, отвезли их к деревне Коккорево и сопроводили до личного автомобиля.

Днем в четверг, 29 февраля, дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга получила информацию о том, что на Ладожском озере, в районе деревни Кобона, двое рыбаков и их снегоход провалились под лед. Об этом рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

В ходе проведения поисково-спасательных работ стало известно, что пострадавшие самостоятельно добрались до берега. Однако дежурная смена обнаружила еще двоих рыбаков, которые провалились под лед также со снегоходом. Они нуждались в помощи.

Спасатели достали мужчин, отвезли их к деревне Коккорево и сопроводили до личного автомобиля.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 35 рыбаков отправились в плавание на оторвавшейся льдине.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти