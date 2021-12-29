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Молодой отец подозревается в избиении трехмесячной дочери в коммуналке на Васильевском острове
Сегодня, 9:10
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Молодой отец подозревается в избиении трехмесячной дочери в коммуналке на Васильевском острове

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О местонахождении матери в тот момент не сообщается.

Жительница коммунальной квартиры на Гаванской улице сообщили о том, что ее сосед избил свою трехмесячную дочь. Сейчас отец находится в отделении полиции, узнал Piter.tv.

После поступившего звонка полицейские через 15 минут уже были на месте. В квартире находился 23-летний молодой человек и его маленькая дочь. Младенца госпитализировали в детскую городскую больницу №5. У девочки, по предварительным данным, диагностировали множественные ушибы мягких тканей лица. Она находится в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Семья полная, однако неблагополучная и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что ребенок попал под электричку в Приморском районе. 

Фото: Piter.tv

Теги: избиение, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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