Мужчина, пытавшийся затащить девочку в машину в Новой Ладоге, сам пришел в полицию

Мужчина на иномарке пытался затащить 10-летнюю девочку в свою машину утром 14 января.

В Новой Ладоге нашелся мужчина, который пытался затащить в машину 10-летнюю девочку.

ЧП произошло утром 14 января возле школы в Новой Ладоге Ленинградской области. 10-летнюю школьницу с большим рюкзаком окликнул водитель иномарки в камуфляже и полосатом свитере. Как сообщила позднее девочка, мужчина позвал ее фразой "Иди сюда! Я тебя точно знаю!". Ничего не подозревающий ребенок подошел к машине, а водитель схватил девочку и попытался затащить ее на заднее сиденье своего автомобиля.

Испуганная маленькая школьница смогла вырваться, упала, затем встала и убежала. О случившемся она сообщила взрослым. Отец девочки заявил о случившемся в полицию. Сегодня, 16 января, стало известно, что мужчина сам пришел в полицию. Как сообщает ТАСС, мужчине 49 лет. Он работает продавцом на местном рынке. О деталях разговора мужчины с полицейскими, не сообщается.

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Видео: 47news