В Новой Ладоге девочка отбилась от похитителя

Момент неудавшегося похищения попал в объектив камеры наблюдения.

В Волховском районе Ленинградской области 10-летнюю девочку едва не похитил мужчина на иномарке.

ЧП произошло в Новой Ладоге ранним утром 14 января. 10-летнюю школьницу с большим рюкзаком окликнул водитель иномарки в камуфляже и полосатом свитере. Как сообщила позднее девочка, мужчина позвал ее фразой "Иди сюда! Я тебя точно знаю!". Ничего не подозревающий ребенок подошел к машине, а водитель схватил девочку и попытался затащить ее на заднее сиденье своего автомобиля.

Испуганная маленькая школьница смогла вырваться, упала, затем встала и убежала. О случившемся она сообщила взрослым. Мужчину ищут. Издание 47news опубликовало видео с камеры наблюдения, на котором видно автомобиль мужчины и момент несостоявшегося похищения девочки.

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Видео:47news