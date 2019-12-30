На Алтае подозреваемый в пропаже двух подростков покончил с собой в отделе полиции

Подростки пропали в новогодние каникулы и до сих пор не найдены.

В Алтайском крае задержанный подозреваемый в причастности к пропаже двух подростков покончил с собой в отделении полиции.

Ранее Piter.TV сообщал о пропаже двух подростков в Алтайском крае. С 8 января из села Токарево под Новоалтайском пропали 16-летний юноша (по другим данным подростку 15 лет) и 18-летняя девушка.

По факту пропажи детей было возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц". Подростки до сих пор не найдены, их поисками занимаются более 60 человек. Большое количество снега затрудняют поисковую операцию. Председатель СК поручил принять все возможные меры по активизации поисков. В ходе расследования уголовного дела был задержан мужчина, который подозревается в причастности к пропаже молодых людей. Сегодня стало известно, что он свел счеты с жизнью.

Как сообщает ТАСС, подозреваемый отпросился в туалет, где его и нашли. Сотрудники полиции оказали необходимую первую медицинскую помощь и вызвали "скорую". Но, не смотря на эти меры, подозреваемый скончался. По факту самоубийства подозреваемого в МВД ведется проверка.

Фото: Piter.TV