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Мужчина открыл стрельбу в ЖК в Казахстане и угрожает взрывом

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Силовики готовят операцию по захвату.

Мужчина открыл стрельбу в ЖК "Бухар Жырау" в Казахстане и угрожает взрывом. Об этом рассказали местные журналисты. По информации от СМИ, подозреваемый закрылся в квартире вместе с вооружением. Инцидент зафиксирован в городе Алма-Ата. К месту событий стягиваются силовики и правоохранительные органы.

В результате конфликта, возникшего между охранником жилого комплекса и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья. Он госпитализирован.

пресс-служба полиции Казахстана

В настоящее время оперативники готовят операцию по задержанию преступника. Миссия проводится на протяжении нескольких часов.

Предполагаемых убийц жительницы Ижевска нашли мертвыми в Татарстане.

Видео: TG / Военный обозреватель

Теги: алмата, бухар жырау, казахстан, стрельба
Категории: Мировые новости, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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