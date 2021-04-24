Мужчина открыл стрельбу в ЖК в Казахстане и угрожает взрывом

Силовики готовят операцию по захвату.

Мужчина открыл стрельбу в ЖК "Бухар Жырау" в Казахстане и угрожает взрывом. Об этом рассказали местные журналисты. По информации от СМИ, подозреваемый закрылся в квартире вместе с вооружением. Инцидент зафиксирован в городе Алма-Ата. К месту событий стягиваются силовики и правоохранительные органы.

В результате конфликта, возникшего между охранником жилого комплекса и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья. Он госпитализирован. пресс-служба полиции Казахстана

В настоящее время оперативники готовят операцию по задержанию преступника. Миссия проводится на протяжении нескольких часов.

Предполагаемых убийц жительницы Ижевска нашли мертвыми в Татарстане.

Видео: TG / Военный обозреватель