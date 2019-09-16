В Саудовской Аравии мужчина открыл стрельбу в воздух и засунул пистолет в рот младенцу

Нарушителю предъявили обвинение в связи с угрозой жизни ребенка.

В Саудовской Аравии полицейские задержали жителя Эр-Рияда, который шокировал своим поведением на свадьбе. Ролик распространился в интернете. Об этом сообщил Daily Mail.

На кадрах молодой человек трижды выстрелил в воздух и засунул пистолет в рот новорожденному. Автор видео сказал, что они дали ребенку "почувствовать порох на вкус". Стрелявшим был брат младенца, которого уже арестовали. Нарушителю предъявили обвинение в связи с угрозой жизни ребенка.

Кроме того, молодой человек нарушил закон, запрещающий стрелять на свадебных церемониях.

Ранее Удо Кир выстрелил из пушки в Петербурге.

Видео: Twitter/ جريدة الأنباء