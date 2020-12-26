Мужчина, который взял заложницу в Северодвинске, пошёл на переговоры

Захватчик офиса хочет добиться извинений от директора фирмы "Деньги в руки".

В Северодвинске мужчина, который взял в заложницы сотрудницу фирмы микрозаймов, пошёл на переговоры с правоохранительными органами. Преступник пока не дает девушке возможность уйти, но разрешил жертве пройтись по кабинетам офиса, чтобы размять ноги.

По данным Telegram-канала LifeShot, напавшим оказался 54-летний местный житель по имени Александр Колодешников. Он должен большую сумму денег компании микрозаймов, в которой является клиентом. Три года выплаты за него осуществляла бывшая супруга, а сейчас отдавать долг стало тяжело. В источники объяснили, что недавно мужчине начали поступать угрозы от коллекторов. Утром 11 марта он выпил и пошел разбираться в компанию "Деньги в руки".

В списке требований захватчика значатся извинения со стороны директора компании за то, что он допускает такие методы работы с должниками. Колодешников потребовал привести бизнесмена к нему.

Захвативший заложников в банке во Франции мужчина сдался полиции.

Фото: Telegram/LifeShot