У мужчины ранее были выявлены психические отклонения.

Захвативший заложников в банке во Франции мужчина сдался полиции. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала BFMTV. Они рассказали, что 34-летний мужчина имеет психические проблемы. За ним уже числится несколько правонарушений.

Днем 6 августа злоумышленник взял в заложники шесть человек. Инцидент произошел в городе Гавр. На момент завершения полицейской операции в руках у преступника находился только один заложник. Остальных людей француз отпустил самостоятельно. Согласно предварительной информации, от действий террориста никто не пострадал.

Напомним, что у мужчины с собой было оружие - пистолет. Он напал на сотрудников местного банка. После того, как преступник отпустил одну из заложниц, стало известно, что требования злоумышленника связаны с Палестиной.

Угрожавший взорвать банк в Киеве официально стал подозреваемым.

Видео: YT / BFMTV