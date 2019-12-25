Рецидивист избил сожительницу на проспекте Маршала Жукова

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Около четырех утра в пятницу, 4 сентября, в полицию поступила телефонограмма из горбольницы №26 в Петербурге. Как стало известно Piter.TV, врачи приняли госпитализированную в тяжелом состоянию 42-летнюю петербурженку. У женщины выявили закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб мозга, ссадины мягких тканей головы.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемого в избиении женщины 34-летнего неработающего местного жителя. Мужчина ранее оказался неоднократно судим за разбои, мошенничество, кражи, причинение тяжкого вреда здоровью и побои.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге отцу четырех детей, насмерть задавившему женщину, дали условный срок.

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