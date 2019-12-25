В Петербурге отцу четырех детей, насмерть задавившему женщину, дали условный срок

ДТП произошло 23 декабря. Мужчина не сразу понял, что совершил наезд на человека.

В Петербурге осудили водителя грузовика, который в Кировском районе города насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

ДТП произошло 23 декабря 2019 года на проспекте Ветеранов. Водитель грузовика MAN остановился перед переходом, что пропустить пешеходов. Возобновив движение, он не заметил женщину, которая попала под колеса большегруза. Мужчина не сразу понял, что совершил наезд на человека. Он остановился только после того, как ему начали сигналить другие водители. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Мужчина искренне раскаялся в содеянном. Суд принял во внимание, что обвиняемый является отцом четырех несовершеннолетних детей, один из которых инвалид. На учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах виновник аварии не состоит, характеризуется положительно.

Учитывая все это, суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года, а также запретил управлять транспортными средствами в течение полугода. В пользу пострадавшей взыскали 450 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Александра Антоник