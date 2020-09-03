В Приморском районе трамвай протаранил грузовик

Движение трамваев оказалось заблокировано.

Утром 3 сентября в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием трамвая и грузовика. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.

Авария случилась на пересечении Планерной улицы и улицы Савушкина. На кадрах видно, как трамвай протаранил грузовик. В результате ДТП движение трамваев оказалось заблокировано. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что две пожилые пассажирки автобуса пострадали в аварии в Волосовском районе.

Видео: Piter.TV