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В Приморском районе трамвай протаранил грузовик

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Движение трамваев оказалось заблокировано.

Утром 3 сентября в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием трамвая и грузовика. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.

Авария случилась на пересечении Планерной улицы и улицы Савушкина. На кадрах видно, как трамвай протаранил грузовик. В результате ДТП движение трамваев оказалось заблокировано. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что две пожилые пассажирки автобуса пострадали в аварии в Волосовском районе.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, грузовик, дтп с трамваем
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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