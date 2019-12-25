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Две пожилые пассажирки автобуса пострадали в аварии в Волосовском районе
Сегодня, 17:23
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Две пожилые пассажирки автобуса пострадали в аварии в Волосовском районе

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Водитель не справился с управлением.

В среду, 2 сентября, в поселке Молосковицы Волосовского района произошла авария с участием общественного транспорта. Рейсовый автобус съехал в кювет, в результате чего пострадали 2 пожилые женщины 71 и 78 лет. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, ДТП случилось примерно в 15:20. Всего в салоне ПАЗ находились 4 пассажира. Предположительно, водитель не сумел справиться с управлением.  

Пострадавшим пенсионеркам оказана помощь. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что на Дороге жизни ГАЗель насмерть сбила лося.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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