Две пожилые пассажирки автобуса пострадали в аварии в Волосовском районе

Водитель не справился с управлением.

В среду, 2 сентября, в поселке Молосковицы Волосовского района произошла авария с участием общественного транспорта. Рейсовый автобус съехал в кювет, в результате чего пострадали 2 пожилые женщины 71 и 78 лет. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, ДТП случилось примерно в 15:20. Всего в салоне ПАЗ находились 4 пассажира. Предположительно, водитель не сумел справиться с управлением.

Пострадавшим пенсионеркам оказана помощь. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: Piter.TV