Мужа убитой на Магнитогорской петербурженки вычеркнули из списка подозреваемых

Невиновность мужчины подтвердили свидетели.

Следователи приняли решение об освобождении из-под ареста главного подозреваемого в убийстве, которое произошло в доме по Магнитогорской улице в Петербурге. Как сообщил источник Piter.TV, муж погибшей на данный момент оправдан.

Напомним, что окровавленный труп 33-летней женщины, работавшей юристом, обнаружили в начале недели в ее собственной квартире. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Позже они задержали неработающего супруга убитой.

Однако в ходе следственных мероприятий удалось установить, что пара поссорилась накануне преступления, после чего подозреваемый сразу отбыл на дачу - эту информацию подтвердили свидетели. Учитывая, что предполагаемые сроки убийства совпадают с пребыванием мужчины за городом, решение об аресте было отменено.

Поиски убийцы продолжаются.

Ранее мы рассказали о том, что петербуржец до смерти забил мать табуреткой и спрятал ее тело в ковре на балконе.