На Магнитогорской задержали предполагаемого убийцу собственной жены-юриста

Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 25 августа, полиция Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в убийстве собственной жены. Как стало известно Piter.TV, окровавленный женский труп нашли в квартире на Магнитогорской улице 24 числа.

Прибывшая в тот день на место полиция выяснила, что женщину убили около 3-4 дней назад, на теле нашли множественные ранения. 33-летняя погибшая работала юристом в агентстве недвижимости. Полицейские возбудили уголовное дело об убийстве, его главным подозреваемым стал неработающий муж женщины.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге мужа-расчленителя заключили под стражу на два месяца.

Фото: pixabay