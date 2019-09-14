Музей железных дорог России восстановил промышленный электровоз завода "Савильяно"

Электровоз дополнил комплекс, рассказывающий о начале электрификации железных дорог СССР.

В понедельник, 20 декабря, в пресс-службе Музея железных дорог России рассказали Piter.tv, что специалисты музея восстановили электровоз В12 постройки итальянского завода "Савильяно". Электровоз занял место в экспозиции. Комплекс ремонтно-восстановительных работ занял меньше полугода. Электровоз очистили от загрязнения и многолетних наслоений краски, установили на места узлы, демонтированные на время транспортировки: токоприёмники, воздушные резервуары и т.п., устранили очаги коррозии.

Почти 90 лет эксплуатации не прошли для машины даром – на корпусе были многочисленные повреждения, заплатки. Некоторые из них были изготовлены из подручных материалов, например, из жестяных щитов с информацией о технике безопасности. Наиболее поражённые коррозией листы были заменены.

Специалисты музея приняли решение сохранить электровоз таким, каким он был в конце своей работы на Магнитогорском металлургическом комбинате. Электровоз покрасили в бирюзовый – такого цвета он был в 2004 году.

В 1932 году СССР заказал 26 электровозов в Италии, на заводе Национального общества "Савильяно" в Турине. В 1933 году электровозы начали поступать на Магнитогорский металлургический комбинат, где им предстояло обслуживать линию протяженностью около 9 км.

Фото носит иллюстративный характер: Piter.tv