В Музее железных дорог России открылась выставка "Дороги Победы"

Экспозиция предлагает взгляд на Великую Отечественную войну через призму работы стальных магистралей.

Выставка "Дороги Победы", посвящённая 80-летию Великой Победы, открылась в Музее железных дорог России в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Экспозиция предлагает взгляд на Великую Отечественную войну через призму работы стальных магистралей. С помощью современных мультимедийных технологий и художественных инсталляций организаторы создали эффект полного погружения в эпоху. Пройдя по выставке, посетители смогут увидеть ключевые моменты от последних мирных дней до долгожданной Победы.

Мобилизация и эвакуация воплощены в инсталляции "Прощание славянки". Запечатлеть фронтовую реальность позволил воссозданный блиндаж с подлинными предметами солдатского быта. Отдельное внимание уделено жизни в блокадном Ленинграде и работе военно-санитарных поездов.

На Дворцовой площади 9 мая выставят более 100 единиц подлинной исторической техники.

Фото: Telegram/ Телеграмма РЖД