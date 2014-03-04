В Музее железных дорог России открылась выставка "Дороги Победы"

Выставка "Дороги Победы", посвящённая 80-летию Великой Победы, открылась в Музее железных дорог России в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
Экспозиция предлагает взгляд на Великую Отечественную войну через призму работы стальных магистралей. С помощью современных мультимедийных технологий и художественных инсталляций организаторы создали эффект полного погружения в эпоху. Пройдя по выставке, посетители смогут увидеть ключевые моменты от последних мирных дней до долгожданной Победы.
Мобилизация и эвакуация воплощены в инсталляции "Прощание славянки". Запечатлеть фронтовую реальность позволил воссозданный блиндаж с подлинными предметами солдатского быта. Отдельное внимание уделено жизни в блокадном Ленинграде и работе военно-санитарных поездов.
На Дворцовой площади 9 мая выставят более 100 единиц подлинной исторической техники.
Фото: Telegram/ Телеграмма РЖД
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