На территории Музея железных дорог России в Петербурге 14 декабря заработает каток

Площадь катка составляет 1,1 тыс. "квадратов".

С 14 декабря на территории Музея железных дорог России в Петербурге откроется каток, который будет работать каждый день с 13:30 до 22:00. Об этом рассказали в ОЖД.

Для посетителей предусмотрены теплые раздевалки, камеры хранения, аппараты с горячими напитками и снеками. А новогоднее настроение создаст елка.

Площадь катка составляет 1,1 тыс. "квадратов". Для детей есть специальные фигурки-помощники в виде паровозов.

Отмечается, что 1 января 2025 года каток заработает с 16:30.

Локацию в прошлом сезоне посетили свыше 7 тыс. человек, она станет доступной третий год подряд.

Ранее на Piter.TV: в "Царском Селе" заработал каток.

Фото: пресс-служба ОЖД